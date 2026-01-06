Anzeige
E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt
© Martin Möller /Funke Foto Services
E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Gestern Morgen (5.1.) ist ein 60-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Unfall an der Eppinghofer Straße schwer verletzt worden. Er kollidierte gegen 8:35 Uhr mit einem Auto.

Veröffentlicht: Dienstag, 06.01.2026 12:33

Ein 84-jähriger Mülheimer wollte mit seinem Auto links in Richtung Hauptbahnhof-Parkplatz abbiegen. Zeitgleich fuhr der Radfahrer über die dortige Fußgängerampel. Aus ungeklärter Ursache stießen beide zusammen, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den 60-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gegen 8:30 Uhr im Kreuzungsbereich Eppinghofer Straße und Am Löwenhof beobachtet haben. Sie können sich unter 0201/829-0 melden.

