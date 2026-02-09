E-Autos: Neue Ultraschnell-Ladesäulen

Die neuen Säulen können E-Autos mit bis zu 300 Kilowatt laden. Je nach Fahrzeugtyp sind in zehn Minuten bis zu 300 Kilometer Reichweite möglich. In Mülheim teilten sich zuletzt aber immer noch über 47 E-Autos eine Ladesäule. Bundesweit waren es im Jahr 2024 nur 17 Autos pro Ladepunkt. Unter 398 deutschen Städten lag Mülheim damit auf dem letzten Platz. Die Stadt will den Ausbau aber beschleunigen: Bis 2035 sollen rund 2.000 öffentliche Ladepunkte entstehen.