Duschkaraoke mit Radio Mülheim

Na, Warm- oder Kaltduscher? Die Frage ist genauso berechtigt wie: singt Ihr unter der Dusche oder nicht? Henning Barth aus dem Frühteam ist auf jeden Fall unser leidenschaftlicher Unterwasser-Musiker und deshalb Euer Mann in den nächsten Wochen.

Am Montag, den 17.10.2022, starten wir unsere Aktion Duschkaraoke. Das heißt, Henning singt Euch jeden Morgen einen Song unter der Dusche vor. Diesen müsst Ihr erraten. Und wenn Ihr die Lösung kennt, dann schickt sie uns per WhatsApp an die 0800 70 70 321. Mitmachen lohnt sich für Euch, denn liegt ihr mit eurem Tipp richtig, habt ihr jeden Morgen die Chance auf ein Genießerfrühstück bei Hemmerle!