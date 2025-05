Dunkel überraschend Barren-Europameister - Eder holt Bronze

Leipzig (dpa) - Nils Dunkel hat bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig überraschend den Titel am Barren gewonnen. Drei Jahre nach EM-Bronze in München am Pauschenpferd präsentierte der 28 Jahre alte Hallenser eine tadellose Übung und erhielt dafür 13,900 Punkte und damit 0,1 Zähler mehr als in der Qualifikation. Mixed-Team-Europameister Timo Eder aus Ludwigsburg komplettierte als Dritter mit 13,700 Punkten das glänzende Abschneiden.

Dunkel ist der erste deutsche Barren-Europameister seit Marcel Nguyen 2012. Die Silbermedaille ging an Ian Raubal aus der Schweiz mit 13,766 Punkten.