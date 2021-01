Duisburg/Oberhausen/Essen: Vermisste Celine T. und Säugling wohlbehalten angetroffen

Essen (ots) - Akribische Ermittlungsarbeit hat die Kriminalpolizei am Donnerstag (14. Januar) zur vermissten Celine T. und ihrem etwa zwei Monate alten Säugling geführt. Beide konnten gegen 14 Uhr in der Wohnung einer Freundin in Oberhausen-Lirich angetroffen werden und sind wohlauf. Der Säugling wurde nun in die Obhut des Jugendamtes Essen übergeben.