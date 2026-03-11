Duisburg: Weltkriegsbombe soll kontrolliert gesprengt werden

Die Entdeckung des Blindgängers führt dazu, dass der Hauptbahnhof Duisburg ab 19 Uhr erneut lahmgelegt wird. Es werden massive Zugausfälle zwischen Essen, Oberhausen und Düsseldorf erwartet. Auch die Autobahn A59 ist von den Maßnahmen betroffen und muss gesperrt werden.

Rund 6600 Anwohner sind außerdem von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Die Behörden haben angekündigt, dass die Bombe gegen 21 Uhr kontrolliert gesprengt wird. Bereits gestern hatte es eine Bombenentschärfung und deshalb auch Beeinträchtigungen am Duisburger Hauptbahnhof gegeben.