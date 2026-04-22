Duisburg: Waffenverbot am Hamborner Altmarkt

Der Hamborner Altmarkt gilt seit Jahren als Brennpunkt – 2022 sorgte eine Schießerei zwischen Rockern und einer Großfamilie für bundesweite Schlagzeilen. Laut Polizei wurden bei Kontrollen in dem Bereich immer wieder Waffen gefunden, darunter regelmäßig Messer. Das Verbot gilt anders als in anderen Städten nicht nur am Wochenende oder zu bestimmten Zeiten, sondern jeden Tag und zu jeder Stunde. Mit Duisburg haben dann sieben Städte in NRW eine Waffenverbotszone – darunter auch Köln, Düsseldorf und Münster.