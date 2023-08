Duisburg: Unbekannte sprengen Geldautomat und flüchten mit dunklem Fahrzeug - Zeugensuche

47139 DU.-Beeck: Am Freitagmorgen (11. August) sprengten mindestens zwei unbekannte Tatverdächtige einen Geldautomaten am Marktplatz in Duisburg. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 1:50 Uhr meldeten mehrere Zeugen über den Polizeinotruf Knallgeräusche. Sie beobachteten zudem verdächtige Personen, die im Bereich der dortigen Sparkassenfiliale in einen dunklen Pkw stiegen und über die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung BAB A42 flüchteten.

Durch die Detonation entstand Sachschaden an dem Gebäude, insbesondere in dem Vorraum der Sparkasse. Die Statik des Gebäudes blieb jedoch erhalten.

Nachdem der Tatort abgesperrt wurde, entdeckten die Einsatzkräfte zwei bis dahin nicht gezündete Sprengsätze. Fachkräfte des Landeskriminalamts wurden daher angefordert. Die Sprengsätze wurden daraufhin sicher und kontrolliert gesprengt.

Zudem wurde großräumig und unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers nach den Tätern sowie dem Pkw gefahndet. Noch in der Nacht fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt.

Die Polizei Essen hat unter Führung der Staatsanwaltschaft Duisburg die Ermittlungen übernommen.

Hinweise zu den unbekannten Verdächtigen, dem Fluchtauto, zum Tatablauf oder zu auffälligen Wahrnehmungen, die Zeugen gemacht haben könnten, nehmen die Ermittler unter der 0201/829-0 entgegen. /RB

