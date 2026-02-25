Duisburg: Leiche einer jungen Frau im Wald gefunden

Nach den Informationen von Radio Duisburg lag die Leiche schon seit mehreren Tagen am Rande eines Trampelpfads. Laut Polizei sind an der Toten Anzeichen von Gewalteinwirkung erkennbar. Eine Mordkommission übernimmt die Ermittlungen. Bis jetzt ist noch unklar, ob die Frau bereits tot an den abgelegenen Ort gebracht wurde oder, ob sich die Tat dort ereignet hat. Die Ermittler untersuchen das gesamte Waldgebiet gründlich. Die Polizei will sich im Laufe des Tages zu dem Fall äußern.

Die Polizei prüft außerdem einen möglichen Zusammenhang zwischen der gefundenen Leiche und einem Vermisstenfall aus Moers. Eine 23-Jährige wird seit dem 23. Januar vermisst. Ob es sich bei der Toten um die vermisste Frau handelt, ist noch unklar.