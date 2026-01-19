Duisburg: Einbrecher rasen mit Auto in Juweliergeschäft

Gegen 3 Uhr versuchten die Einbrecher zunächst, eine Scheibe zu zertrümmern, scheiterten aber an einer zusätzlichen Sicherheitsverglasung, berichtet die Polizei. Anderthalb Stunden später fuhren Unbekannte mit einem blauen Opel Corsa erst durch die Eingangstür des Einkaufzentrums "Forum" und dann durch die Schaufensterscheibe eines Juweliers. Dabei erbeuteten sie zahlreiche Wertgegenstände. Die Polizei stellte das Fluchtauto sicher und fand heraus: Die Kennzeichen waren gestohlen und passten nicht zum Fahrzeug. Ob beide Fälle zusammenhängen, wird derzeit untersucht. Die Kripo sucht Zeugen unter der Nummer 0203/2800.