Duisburg: Anklage gegen Ex-Chefarzt wegen Missbrauchs

Der Mediziner des Sana-Klinikums soll das Vertrauensverhältnis zu mindestens vier jugendlichen Patienten schwer missbraucht haben, sagt die Staatswanwaltschaft. Ihm werden laut den Ermittlern insgesamt 95 Missbrauchstaten sowie eine Vergewaltigung vorgeworfen. Außerdem fanden die Beamten jugendpornografische Bilder einer Patientin auf seinem Handy. Der Arzt sitzt bereits seit Ende Oktober in Untersuchungshaft. Wann der Prozess in Duisburg startet, steht noch nicht fest.