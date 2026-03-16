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Duisburg: Anklage gegen Ex-Chefarzt wegen Missbrauchs
© Sebastian Duda - Fotolia
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Duisburg: Anklage gegen Ex-Chefarzt wegen Missbrauchs

In Duisburg hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen ehemaligen Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie erhoben. 

Veröffentlicht: Montag, 16.03.2026 14:10

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Der Mediziner des Sana-Klinikums soll das Vertrauensverhältnis zu mindestens vier jugendlichen Patienten schwer missbraucht haben, sagt die Staatswanwaltschaft. Ihm werden laut den Ermittlern insgesamt 95 Missbrauchstaten sowie eine Vergewaltigung vorgeworfen. Außerdem fanden die Beamten jugendpornografische Bilder einer Patientin auf seinem Handy. Der Arzt sitzt bereits seit Ende Oktober in Untersuchungshaft. Wann der Prozess in Duisburg startet, steht noch nicht fest.

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