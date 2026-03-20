Drogenlabor nach medizinischem Notfall in Essen entdeckt

Am Dienstagnachmittag (17.3.) war ein 35-jähriger Mann in seiner Wohnung zusammengebrochen. Er hatte ein Gefäß mit einer unbekannten Substanz fallen gelassen, sagt heute die Polizei. Der Rettungsdienst stellte bei dem Einsatz Chemikalien fest und rief die Polizei. Die Beamten ermittelten schon seit Dezember gegen den Essener. Die Spur führte zu einem 53-jährigen Komplizen. In dessen Wohnung fanden Spezialisten des Landeskriminalamtes ein komplettes Drogenlabor. Beide Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Ein Notarzt behandelte den 35-Jährigen, er rette dem Mann wohl das Leben.