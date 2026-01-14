DRK warnt vor akutem Blutmangel in der Region

Viele Blutspendetermine mussten wegen Schnee und Eis abgesagt werden. Gleichzeitig können kranke Menschen derzeit nicht spenden. Das DRK appelliert an alle gesunden Bürger, schnell Blut zu spenden. Krankenhäuser brauchen täglich Blutkonserven für Operationen, Notfälle und Krebstherapien. Blutpräparate sind nur wenige Tage haltbar und können nicht auf Vorrat produziert werden. Schon wenige Tage ohne genug Spenden gefährden die Patientenversorgung, heißt es vom DRK. Termine können online gebucht werden. Die nächste Möglichkeit, bei uns in Mülheim beim DRK Blut zu spenden, ist am 20. Januar im Nachbarschaftshaus in Heißen.