DRK ruft zur Blutspende auf

Das Deutsche Rote Kreuz bittet Spender, vorab einen Termin zu vereinbaren. Möglich ist das online auf www.blutspende.jetzt und telefonisch unter 0800 1194911. Online und am Telefon werden auch Fragen zur Blutspende beantwortet - zum Beispiel, wenn sich Spender unsicher sind, ob sie wegen der Einnahme von Medikamenten überhaupt spenden dürfen. Zum Blutspendetermin müssen unbedingt der Personalausweis oder Führerschein mitgebracht werden. Die eigentliche Blutspende dauert laut DRK etwa fünf bis zehn Minuten.