Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
DRK ruft zur Blutspende auf
© Deutsches Rotes Kreuz Blutspendedienste
Jeder Spender bekommt ein Untersetzer-Set geschenkt.
Teilen:

DRK ruft zur Blutspende auf

Das Deutsche Rote Kreuz macht morgen (11.2.) in Mülheim eine weitere Blutspendeaktion. Spenden könnt ihr im Ev. Gemeindehaus an der Duisburger Straße 276. Die Aktion läuft morgen von 15 bis 19 Uhr.

Veröffentlicht: Dienstag, 10.02.2026 08:15

Anzeige

Das Deutsche Rote Kreuz bittet Spender, vorab einen Termin zu vereinbaren. Möglich ist das online auf www.blutspende.jetzt und telefonisch unter 0800 1194911. Online und am Telefon werden auch Fragen zur Blutspende beantwortet - zum Beispiel, wenn sich Spender unsicher sind, ob sie wegen der Einnahme von Medikamenten überhaupt spenden dürfen. Zum Blutspendetermin müssen unbedingt der Personalausweis oder Führerschein mitgebracht werden. Die eigentliche Blutspende dauert laut DRK etwa fünf bis zehn Minuten.

Anzeige
Anzeige
Anzeige