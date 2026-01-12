Drei Vereine gewinnen Umweltpreis der Stadt

Den ersten Platz gewann der Trägerverein Haus der Vereine mit einem Projekt zur Geflügelhaltung in der Stadt. Das Projekt fördert alte Haustierrassen und zeigt, wie Menschen sich selbst mit Eiern versorgen können. Der zweite Platz ging an den NaturGarten e.V. für ein Wildbienenbeet an der Freilichtbühne. Der Turnerbund Speldorf belegte Platz drei mit einem Projekt für mehr Artenvielfalt auf seinem Vereinsgelände. Das Preisgeld stammt aus den Einnahmen des Mülheimer Windrads. Vereine können sich wieder vom 1. Januar bis 15. Juni 2026 für den nächsten Wettbewerb bewerben, heißt es von der Stadt.