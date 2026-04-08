Drei Unfälle in drei Stunden auf der A40

Der glimpflichste Ausgang war beim zweiten Unfall um kurz nach 14 Uhr: Ein Auto mit zwei Erwachsenen und einem Kleinkind fuhr bis zur Windschutzscheibe unter einen Sattelauflieger. Alle drei konnten das Fahrzeug fast unverletzt selbst verlassen. Beim ersten Unfall um 14 Uhr kurz vor der Ausfahrt Heimaterde wurde eine Person leicht verletzt. Beim dritten Unfall um 17 Uhr an der Auffahrt Winkhausen kamen zwei Leichtverletzte ins Krankenhaus. Ein zufällig vorbeifahrender Notarztwagen aus Mönchengladbach leistete beim dritten Unfall Erste Hilfe bis die Mülheimer Feuerwehr eintraf, so die Feuerwehr.