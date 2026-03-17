Drei Orte in Mülheim feiern Comeback bei der Extraschicht

Gleich drei Orte in Mülheim feiern dieses Jahr ihr Comeback bei der Extraschicht. Die Stadthalle, die Wolfsburg und das Theater an der Ruhr kehren zurück zur Nacht der Industriekultur. Auch in diesem Jahr dabei ist das Aquarius Wassermuseum in Styrum.Die Extraschicht findet am 27. Juni an 40 Spielorten in 18 Städten im Ruhrgebiet statt. Ab sofort können Besucher Tickets zum vergünstigten Frühbucherpreis von 15,00 Euro kaufen.

https://www.extraschicht.de/