Drei Mülheimer Projekte gewinnen Heimatpreis

Den ersten Platz belegen die Malteser Hilfsdienste mit 6.000 Euro. Sie organisieren soziale Projekte und kümmern sich um Bedürftige in der Stadt. Die Schützenbruderschaft Selbeck-Breitscheid bekommt 5.000 Euro für ihr Engagement im Stadtteil: Sie schmücken Straßen beim Schützenfest und veranstalten Kinderfeste. Die Baumscheiben-Paten erhalten 4.000 Euro. Etwa 100 Menschen pflegen ehrenamtlich Grünflächen und Beete rund um Bäume in der Stadt. Der Preis würdigt Menschen, die sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen, so die Stadt. Das Land NRW stellt das komplette Preisgeld zur Verfügung.