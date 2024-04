Drama um Vingegaard und Co. bei der Baskenland-Rundfahrt

Legutio (dpa) - Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard sowie die beiden Stars Remco Evenepoel und Primoz Roglic sind bei der Baskenland-Rundfahrt in einen dramatischen Sturz verwickelt worden.

Auf der vierten Etappe kamen mehrere Fahrer rund 35 Kilometer vor dem Ziel in Legutio in einer Rechtskurve zu Fall und rutschten dabei in einen Betongraben. Am schlimmsten erwischte es offenbar den Dänen Vingegaard, der lange Zeit reglos am Boden lag und schließlich auf einer Trage in einen Krankenwagen transportiert wurde.

Der belgische Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel hielt sich das Schlüsselbein, der Slowene Roglic vom deutschen Bora-hansgrohe-Team humpelte nach dem Crash auf der Straße. Als erster Fahrer war zunächst Natnael Tesfatsion aus Eritrea weggerutscht, danach stürzten rund ein Dutzend weitere Fahrer. Das Rennen wurde anschließend neutralisiert. Mehrere Krankenwagen standen an der Unfallstelle.

Roglic, der im Gelben Trikot des Gesamtersten unterwegs war, war erst am Vortag auf der dritten Etappe in einen heftigen Sturz verwickelt gewesen. Bandagiert ging er aber wieder an den Start. Die Baskenland-Rundfahrt, die am Samstag in Eibar endet, gilt für Vingegaard und Co. als Vorbereitungsrennen auf die Tour de France im Sommer.