Draisaitl verliert erstes Heimspiel im NHL-Halbfinale

Edmonton (dpa) – Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der NHL-Halbfinalserie gegen die Dallas Stars ihr erstes Heimspiel verloren. Die Oilers zogen mit 3:5 (2:0, 1:3, 0:2) den Kürzeren und sind in der Best-of-Seven-Serie mit 1:2 in Rückstand geraten. Das Team, das als erstes viermal gewinnt, zieht in die Finals der nordamerikanischen Eishockey-Liga ein. Am Mittwoch (Ortszeit) haben die Oilers mit einem weiteren Heimspiel die Chance, die Serie wieder auszugleichen.

Wie schon im vorherigen Spiel blieb Draisatil ohne Tor und Vorlage, nachdem er in den 13 ersten Playoff-Partien in dieser Saison immer mindestens einen Scorer-Punkt verzeichnet hatte. Die Oilers führten nach Toren von Zach Hyman und Connor McDavid nach dem ersten Drittel mit 2:0, kassierten im zweiten Durchgang aber drei Treffer nacheinander innerhalb von dreieinhalb Minuten.

«Ich weiß nicht, woher diese zehn, 15 Minuten kommen, aber das zieht sich schon durch die gesamten Playoffs. Wir haben ihnen die Chance gegeben, zurück ins Spiel zu kommen», sagte McDavid zur Schwächephase der Oilers im zweiten Drittel, in dem den Gastgebern aber noch der 3:3-Ausgleich gelang.

Im Schlussabschnitt traf für die Stars Jason Robertson zum dritten Mal. Er erzielte erstmals in seiner Playoff-Karriere einen Hattrick. Miro Heiskanen traf zwei Minuten vor Schluss für die Entscheidung ins leere Tor.