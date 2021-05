Draisaitl und Kahun mit Oilers für NHL-Playoffs qualifiziert

Eishockey

Rekordscorer Draisaitl lieferte die Vorlagen zum ersten und letzten Treffer, Kahun traf mit einem satten Schuss zum 4:2 und seinem siebten Saisontor. Die Canucks, die auf Marc Michaelis verzichteten, kassierten durch die Niederlage dagegen einen Rückschlag für ihre Playoff-Hoffnungen. Auch Tim Stützle konnte in der Kanada-Division einen Sieg verbuchen, die Ottawa Senators gewannen 2:1 gegen die Winnipeg Jets.

Die Minnesota Wild um den Augsburger Nico Sturm drehten im Duell der bereits qualifizierten Teams aus der West-Division ein 3:5 mit drei Toren im letzten Drittel noch zu einem 6:5 gegen die Vegas Golden Knights. Auch Philipp Grubauer konnte mit den Colorado Avalanche einen Comeback-Sieg bejubeln. Aus dem zwischenzeitlichen 2:4 gegen die San Jose Sharks machten die Avalanche im letzten Drittel ein 4:4 und gewannen die Partie in der Verlängerung 5:4.

Einen für die Playoff-Szenarien unbedeutenden Sieg gab es für die Buffalo Sabres beim 4:2 gegen die bereits qualifizierten New York Islanders. Die Sabres haben bereits keine Chance mehr. Die Boston Bruins machten durch das 3:0 gegen die New Jersey Devils dagegen ihre Teilnahme perfekt. In der East-Division stehen mit den Washington Capitals, den Pittsburgh Penguins sowie den Bruins und Islanders alle vier Playoff-Teilnehmer fest.

