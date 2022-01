Draisaitl über Olympia: «Hoffentlich» in vier Jahren

Eishockey-Star

«Ich wäre schon sehr, sehr gerne dabei gewesen und würde das schon sehr gerne einmal mitmachen und miterleben», sagte der NHL-Profi von den Edmonton Oilers im Podcast «Einfach mal Luppen» der Brüder Toni und Felix Kroos. Wegen der zahlreichen coronabedingten Absagen von Spielen in der NHL hatte die Liga ihre Olympia-Zusage zurückgezogen. Das in gut drei Wochen beginnende Eishockey-Turnier in Peking findet deswegen wie der Wettbewerb vor vier Jahren in Pyeongchang ohne Profis aus der besten Liga der Welt statt. Damals hatte das NHL-Veto finanzielle Gründe.

«Mein Vater war ja bei drei Olympiaden dabei, und natürlich habe ich mit ihm auch viel darüber gesprochen - und er meint auch, dass es mit das Beste ist, was man mitmachen kann. Hoffentlich passt dann alles in vier Jahren», sagte der 26 Jahre alte Draisaitl. Dem deutschen Team traut er wie vor vier Jahren, als die Mannschaft sensationell Silber holte, wieder einen Erfolg zu. «Ich glaube, dass Deutschland 'ne super Mannschaft hat, und dass sie da wieder eine gute Rolle spielen werden.»

