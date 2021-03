Draisaitl mit Hattrick und zwei Torvorlagen in der NHL

Eishockey

Schon im ersten Drittel traf der 25 Jahre alte Kölner und bereitete Tore von Darnell Nurse und Connor McDavid vor, im zweiten und letzten Drittel legte er dann mit je einem weiteren Treffer nach. Drei Hattricks hat noch kein deutscher Spieler in der Geschichte der NHL geschafft.

«An manchen Abenden läuft es einfach ein bisschen geschmeidiger als an anderen», sagte Draisaitl der Deutschen Presse-Agentur nach dem dritten Sieg in Serie. Schon beim 3:1 am Montag hatte der Topscorer der vergangenen Saison getroffen, davor aber acht Spiele lang ein eigenes Tor verpasst.

«Heute hatten wir ein bisschen Scheibenglück und haben dazu auch noch gut gespielt als Reihe. Dann entsteht so eine Nacht», sagte Draisaitl. «Er ist einfach so ein starker Spieler. Er hält den Puck, er nutzt seinen Körper, Vorhand, Rückhand, das scheint für ihn keinen Unterschied zu machen. Er ist ein Elite-Spieler», lobte Trainer Dave Tippett.

Der 19 Jahre alte Tim Stützle blieb für die Senators auf der Gegenseite ohne Torbeteiligung. Nico Sturm half beim 4:3 der Minnesota Wild gegen die Vegas Golden Knights zuvor mit einer Vorlage. Durch den Sieg gegen das Spitzenteam untermauerten die Wild ihre Playoff-Ambitionen und verteidigten Rang drei vor den Colorado Avalanche. Das Team von Nationaltorwart Philipp Grubauer gewann nach Verlängerung 2:1 gegen die Arizona Coyotes und ist weiter Vierter in der West-Division der NHL.

