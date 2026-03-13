Drachenboot-Festival: Anmeldungen gestartet

Beim Drachenboot-Festival können verschiedene Teams – von Vereinen über Freundeskreise bis hin zu Hobbymannschaften – in unterschiedlichen Kategorien wie Mixed, Open, Jugend und Frauen an den Start gehen. Neben den regulären Rennen gibt es auch einen neuen Dreikampf für 12er Teams am 13. September sowie Verfolgungsrennen über längere Distanzen. Im Startgeld inbegriffen ist eine kostenlose Trainingseinheit am Wochenende des 29. oder 30. August. Die Anmeldung kostet für ein 20-Personen-Team 260 Euro pro Tag. Für ein 12-Personen-Team beträgt die Gebühr 185 Euro pro Tag. Wenn ihr euch bis zum 1. Juni anmeldet, bekommt ihr Rabatt. Anmeldeschluss ist der 1. August. Wie ihr euch anmelden könnt, erfahrt ihr hier.