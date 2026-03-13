Drachenboot-Festival: Anmeldungen gestartet
Am 12. und 13. September findet dieses Jahr zum 30. Mal das Mülheimer Drachenboot-Festival in der Ruhrarena statt. Es treten wieder zahlreiche Teams zwischen Schloß- und Eisenbahnbrücke gegeneinander an. Ihr könnt euch ab sofort anmelden.
Veröffentlicht: Freitag, 13.03.2026 05:00
Beim Drachenboot-Festival können verschiedene Teams – von Vereinen über Freundeskreise bis hin zu Hobbymannschaften – in unterschiedlichen Kategorien wie Mixed, Open, Jugend und Frauen an den Start gehen. Neben den regulären Rennen gibt es auch einen neuen Dreikampf für 12er Teams am 13. September sowie Verfolgungsrennen über längere Distanzen. Im Startgeld inbegriffen ist eine kostenlose Trainingseinheit am Wochenende des 29. oder 30. August. Die Anmeldung kostet für ein 20-Personen-Team 260 Euro pro Tag. Für ein 12-Personen-Team beträgt die Gebühr 185 Euro pro Tag. Wenn ihr euch bis zum 1. Juni anmeldet, bekommt ihr Rabatt. Anmeldeschluss ist der 1. August. Wie ihr euch anmelden könnt, erfahrt ihr hier.