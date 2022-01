DOSB-Betreuer in China positiv auf Coronavirus getestet

Frankfurt/Main (dpa) - Ein Betreuer aus dem Team Deutschland für die Olympischen Winterspiele in Peking ist in China positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte, ist der Befund nach einem PCR-Test in der Skiregion Zhangjiakou festgestellt worden.

© Britta Pedersen (dpa)