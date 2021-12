Doppelpack von Polter: Bochum schlägt kämpfende Augsburger

Augsburg (dpa) - Der VfL Bochum hat dank eines starken Sebastian Polter seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Der Mittelstürmer war gleich mit zwei Treffern (23./45.+2) am umjubelten 3:2 (3:0)-Sieg beim FC Augsburg am Samstag beteiligt.

© Matthias Balk (dpa)