Dolly Parton nach Tod von Ehemann: Arbeit war ein Segen

Nashville (dpa) - Dolly Parton ist nach dem Tod ihres Ehemannes besonders dankbar für ihren Beruf. «Dass ich meine Arbeit habe, war ein großer Segen», sagte die 79-Jährige «Entertainment Tonight». Damit sei sie beschäftigt und falle nicht einfach in sich zusammen.

Die Sängerin und ihr Mann waren fast 60 Jahre lang verheiratet. «Ich habe mich in Carl Dean verliebt, als ich 18 Jahre alt war», schrieb Parton nach seinem Tod auf Instagram. Das Paar lernte sich an dem Tag kennen, an dem sie nach Nashville zog. Die beiden heirateten zwei Jahre später im Jahr 1966. Dean hielt sich aus der Öffentlichkeit heraus. Er starb im März im Alter von 82 Jahren.

«Herausfinden, wie ich ohne ihn leben kann»

«Natürlich vermisse ich ihn. Ich muss jetzt herausfinden, wie ich ohne ihn leben soll, weil wir so lange zusammen waren», sagte Parton im Interview. Ihr Mann habe in den vergangenen Jahren viel gelitten und in ihr «gibt es einen Teil, der glücklich ist, dass er jetzt in Frieden ruhen kann». Aber sie werde sich jeden Tag nach ihm sehnen «für den Rest meines Lebens, da bin ich sicher».

Nach dem Tod ihres Mannes veröffentlichte Parton ihm zu Ehren eine Ballade mit dem Titel «If You Hadn't Been There» («Wenn Du nicht dagewesen wärst»). «Nach Carls Tod dachte ich: "Ich muss etwas tun". Also brachte ich das Lied als Tribut an ihn raus», sagte die Sängerin. Dean hatte sie bereits zu ihrem Country-Hit «Jolene» inspiriert.