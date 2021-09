Dolly Parton gibt Segen für «Jolene»-Cover von Lil Nas X

Country

Los Angeles (dpa) - Country-Star Dolly Parton (75) hat sich bei Instagram erfreut über eine Coverversion ihres Songs «Jolene» gezeigt, die US-Rapper Lil Nas X (22) aufgenommen hat.

«Ich war so aufgeregt, als mir jemand sagte, dass Lil Nas X meinen Song "Jolene" gesungen hat. Ich musste das Lied sofort finden und anhören», schrieb die 75-Jährige am Mittwoch (Ortszeit). «Und es ist wirklich, wirklich gut. Natürlich liebe ich ihn sowieso.»

Sie sei überrascht gewesen und fühle sich «geehrt und geschmeichelt», schrieb die Sängerin weiter. Dazu teilte sie ein Foto von sich und dem 22-Jährigen, auf dem beide glitzernde Country-Outfits tragen.

Der Rapper hatte «Jolene» bei einem Auftritt in der «BBC Radio One's Live Lounge» gesungen. 2019 hatte ihm sein erster Ausflug ins Country-Genre den musikalischen Durchbruch beschert: Sein Country/Hip-Hop-Song «Old Town Road» erreichte in vielen Ländern die Chartspitze.

