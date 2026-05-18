DLRG Mülheim freut sich über Gehaltsspende

Laut Westnetz geht die Spende in diesem Fall an die DLRG in Mülheim, weil dort nach einem Einbruch Hilfe gebraucht wird. Unbekannte hatten zwei Motoren von Rettungsbooten gestohlen. Das Geld soll jetzt dabei helfen, die Sicherheit auf dem Gelände zu verbessern und Technik zu erneuern. Für die Menschen in Mülheim ist das wichtig, weil die DLRG unter anderem bei der Wasserrettung hilft und Schwimmkurse anbietet.