© Westnetz GmbH
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Alexandra Lanfermann (2. v. l.) und Michael Semmler (l.), Betriebsratsmitglieder der Westnetz am Standort Essen/Mülheim an der Ruhr, sowie Simone Kastner-Zens (3. v. r.), Westenergie-Kommunalmanagerin, bei der Übergabe der Spende an Frauke Jerabeck (2. v. r.), DLRG-Bezirksleiterin, und einem Teil der ehrenamtlichen Lebensretter.
DLRG Mülheim freut sich über Gehaltsspende
Die Wasserretter der DLRG aus Mülheim bekommen 1.500 Euro. Das hat der Verein mitgeteilt. Das Geld kommt aus der sogenannten Restcentspende vom Mülheimer Stromnetzbetreiber WESTNETZ. Dabei geben Mitarbeitende freiwillig jeden Monat die Cent-Beträge ihres Gehalts ab.
Veröffentlicht: Montag, 18.05.2026 06:34
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Laut Westnetz geht die Spende in diesem Fall an die DLRG in Mülheim, weil dort nach einem Einbruch Hilfe gebraucht wird. Unbekannte hatten zwei Motoren von Rettungsbooten gestohlen. Das Geld soll jetzt dabei helfen, die Sicherheit auf dem Gelände zu verbessern und Technik zu erneuern. Für die Menschen in Mülheim ist das wichtig, weil die DLRG unter anderem bei der Wasserrettung hilft und Schwimmkurse anbietet.
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