Djokovic triumphiert in Rom mit Rekord-Sieg

Rom (dpa) - Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic befindet sich vor den French Open bereits in Topform. Der serbische Tennisstar gewann das Masters-1000-Event in Rom und feierte damit eine erfolgreiche Generalprobe für das am 27. September beginnende Grand-Slam-Turnier in Paris.

© Alfredo Falcone (dpa)