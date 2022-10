Disney in Concert - 100 Jahre Disney-Tournee in 2023

1923 wurde die "The Walt Disney Company" gegründet. Seitdem faszinieren die unterschiedlichsten Heldinnen und Helden die kleinen und großen Fans in ihren Abenteuern - immer begleitet von Melodien und Liedern. Im Jubiläumsjahr 2023 widmet sich die Konzertreihe "Disney in Concert" einer Reise durch die beste Musik aus 100 Jahren Disney Geschichte. Wir präsentieren euch drei Termine in NRW.

Termine:

26.04.2023 - Köln: Lanxess Arena

Tickets gibt es hier

29.04.2023 - Oberhausen: Rudolf Weber Arena

Tickets gibt es hier

03.05.2023 - Dortmund: Westfalenhalle

Tickets gibt es hier