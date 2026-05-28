Dinslaken: Ermittlungen nach tödlichem Unfall

Die Frau hatte auf der Hagenstraße die Kontrolle über ihr Auto verloren und war in eine Gruppe von drei Jungen gefahren. Ermittler prüfen, ob ein medizinischer Notfall die Ursache war – ein Hinweis auf eine Absicht liegt nicht vor, heißt es von der Polizei. Brisant: Gegen die Beschuldigte lief bereits 2025 ein Verfahren, nachdem sie bei einem anderen Unfall offenbar ohnmächtig geworden war. Das Verfahren wurde damals eingestellt. Seitdem wurde ihr ein Herzmonitor eingesetzt, dessen Daten nun ausgewertet werden. Die Fahrerin liegt noch im Krankenhaus und konnte bisher nicht befragt werden. Ihr Fahrzeug wurde sichergestellt, ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren.