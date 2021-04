Digitale Karteikarten und chinesische Shopping-App beliebt

iOS-App-Charts

Berlin (dpa) - Ob Vokabeln lernen oder sich auf Prüfungsfragen vorbereiten: Viele Schüler und Studenten organisieren sich mit Karteikarten, die auf der einen Seite mit der Frage und auf der Kehrseite mit der Antwort versehen sind. Nun gibt es eine digitale Alternative.

Das scheint sich herumgesprochen zu haben, denn die App «AnkiMobile Flashcards» steigt auf Platz 6 der meistgekauften iPhone-Apps auf. Die Kernfunktion ist, dass Lerninhalte hier einfach vom Computer auf das iPhone übertragen werden können. Herauskommen intelligente Lernkarten, die auch über den persönlichen Fortschritt informieren. Nutzer können erstellte Karten und Inhalte im schlichten Design nach Priorität sortieren und anhand von Statistiken und Grafiken den Lernstand prüfen. Die App kostet zwar einen stolzen Preis (27,99 Euro), doch viele Studenten und Schüler setzen dennoch auf diesen Helfer.

Ebenfalls unter den Top-Platzierungen der Woche: die chinesische App «SHEIN-Shopping und Fashion», die eine riesige Auswahl an aktuellen Modetrends bietet. Mit Zugriff auf über 20.000 Styles aus den Kategorien Damenbekleidung, Herrenbekleidung, Kinderbekleidung, Schuhe und Accessoires tritt die App als ein All-In-One-Shop auf. In Sachen Seriosität erfährt man aus Kommentaren auf Verbraucherplattformen wie Trustpilot allerdings Widersprüchliches: Mal kommen Bestellungen nicht an oder falsche Artikel werden verschickt, mal zeigen sich Nutzer begeistert - ein Fazit trifft man am Ende aber besser selbst.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 food with love Food with love 3,99 5 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49

6 Forest - Bleib fokussiert SEEKRTECH CO., LTD. 2,29 7 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 8 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 9 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,49 10 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 luca app culture4life GmbH kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 4 Vinted - Secondhand verkaufen Vinted Limited kostenlos

5 TikTok TikTok Pte. Ltd. kostenlos 6 PayPal PayPal, Inc. kostenlos 7 YouTube Google LLC kostenlos 8 eBay Kleinanzeigen Marktplaats BV kostenlos 9 SHEIN-Shopping und Fashion Shein Group Ltd kostenlos

10 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Notability Ginger Labs 9,99 5 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49

6 AnkiMobile Flashcards Ankitects Pty Ltd 27,99 7 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 8 RFS - Real Flight Simulator RORTOS SRL 0,99 9 Affinity Photo Serif Labs 10,99 10 Affinity Designer Serif Labs 10,99

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 2 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 3 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 4 YouTube Google LLC kostenlos 5 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos

6 Messenger for WhatsApp Web Henrique Velloso kostenlos 7 Disney+ Disney kostenlos 8 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 9 Google Chrome Google LLC kostenlos 10 Amazon Amazon kostenlos

