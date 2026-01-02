Dieter Bohlen über Hochzeit: «Zwei Minuten lang nur geheult»

Berlin (dpa) - Pop-Titan Dieter Bohlen («Cheri Cheri Lady») war bei seiner Hochzeit auf den Malediven laut eigenen Worten so gerührt, dass er in Tränen ausgebrochen ist. «Carina geht barfuß auf mich zu. Sieht aus wie eine Göttin. Die ersten Sterne blitzen über dem Indischen Ozean, und dann erklingt Whitney Houston. Mein absolutes Lieblingslied. Ihre Stimme, diese eine Melodie, und plötzlich ist alles zu viel», schilderte der 71-Jährige in der «Bild»-Zeitung.

Wie die Zeitung zuvor berichtete, hatten sich Bohlen und seine langjährige Partnerin Carina Walz am Silvesternachmittag das Ja-Wort gegeben - am Telefon schilderte Bohlen nun den emotionalen Moment: «Ich hab’ zwei Minuten lang nur geheult. Kein Ton kam aus mir heraus. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina – das hat mich einfach überwältigt.»

Darum heiratete das Paar

Seine Frau Carina wurde ebenfalls in der «Bild» zitiert: «Dass Dieter vor allen anderen Tränen in den Augen hatte, als der Pfarrer fragte, ob er mich heiraten will, das hat mich sehr berührt», sagte sie. Laut Bohlen trägt seine Frau jetzt seinen Namen: «Das fühlt sich richtig an», sagte der Sänger und Moderator.

Und Bohlen verriet er, was ihn zu der Hochzeit bewegte: «Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir zwanzig Jahre zusammen sind, heirate ich dich. Vor fünf Wochen hat sie mich daran erinnert. Wir haben uns am 5. August 2006 kennengelernt. Jetzt ist 2026. Also war klar: Ich halte mein Versprechen.»

Hochzeit unter Palmen

Die Hochzeit fand laut «Bild» im kleinen Kreis statt: «Ich habe gesagt: Ich will keine Fotos, keine Videos, nichts», sagte Bohlen. Auf seinem Instagram-Account sind Bilder und Videos von der Hochzeit zu sehen. Die Aufnahmen zeigen das Paar jeweils in Weiß gekleidet am Strand unter blauem Himmel und zwischen Palmen. Walz trägt ein bodenlanges Kleid aus Spitze mit hohem Beinschlitz, Bohlen ein Leinenhemd und eine Hose.