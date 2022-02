«Dieses Gefühl ist voll geil»: Comeback von Surfer Steudtner

Sebastian Steudtner zählt zu den besten Big-Wave-Surfern der Welt. Nach langer Verletzungspause hat er am Freitag in Portugal sein Comeback in bis zu 20 Meter hohen Wellen gegeben.

© Armando Franca/AP/dpa