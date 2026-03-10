Diese ungewöhnlichen Cafés und Bars gibt es in NRW

In Köln gibt es ein Café, in dem Gäste nicht nur Kaffee trinken, sondern gleichzeitig kreativ werden können. Die Keramikstücke sind bereits vorgefertigt und können vor Ort mit verschiedenen Farben bemalt werden. Anschließend werden sie gebrannt, sodass die bemalten Teller, Tassen oder Schalen später als persönliches Andenken abgeholt werden können. Mal entstehen kleine Kunstwerke – mal sehen die Ergebnisse eher aus wie von einem Kleinkind gemalt. Genau das gehört für viele aber zum Spaß dazu.