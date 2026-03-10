Diese ungewöhnlichen Cafés und Bars gibt es in NRW
Kaffee trinken und Kuchen essen – das geht natürlich in vielen Cafés. In NRW gibt es aber auch einige Orte, an denen der Cafébesuch gleich mit einem besonderen Erlebnis verbunden ist: Keramik bemalen, Brettspiele spielen, Vinylplatten hören oder mitten in einer alten Zeche sitzen. Hier kommt eine kleine Auswahl ungewöhnlicher Cafés und Bars aus Nordrhein-Westfalen.
Veröffentlicht: Dienstag, 10.03.2026 04:18
Kaffee trinken und Keramik bemalen – Köln
In Köln gibt es ein Café, in dem Gäste nicht nur Kaffee trinken, sondern gleichzeitig kreativ werden können. Die Keramikstücke sind bereits vorgefertigt und können vor Ort mit verschiedenen Farben bemalt werden. Anschließend werden sie gebrannt, sodass die bemalten Teller, Tassen oder Schalen später als persönliches Andenken abgeholt werden können. Mal entstehen kleine Kunstwerke – mal sehen die Ergebnisse eher aus wie von einem Kleinkind gemalt. Genau das gehört für viele aber zum Spaß dazu.
Spielecafé „Bingo Club“ – Köln
Ein Cafébesuch mit Spieleabend lässt sich im Bingo Club in Köln verbinden. Der Name hat übrigens nichts mit dem klassischen Bingo-Spiel zu tun. Stattdessen dreht sich hier alles um Brettspiele und Gesellschaftsspiele. Gäste können während ihres Cafébesuchs verschiedene Spiele ausprobieren und gemeinsam spielen. Gerade für Freundesgruppen ist das Café ein beliebter Treffpunkt für einen gemütlichen Spieleabend. Für mehr Infos zum Bingo Club könnt ihr hier klicken.
Café und Plattenladen in einem – PL678 in Köln
Das PL678 verbindet Café und Plattenladen. Hier gibt es Kaffee, Snacks und gleichzeitig eine große Auswahl an Vinylplatten. Besucher können die Platten vor Ort anhören und auch direkt kaufen. Zusätzlich legt regelmäßig ein DJ im Café auf. Musikfans kommen hier also genauso auf ihre Kosten wie Kaffeeliebhaber. Für mehr Infos zum PL678 könnt ihr hier klicken: https://www.instagram.com/pl678.cafe/
Krimi-Café Sherlock – Hillesheim (Eifel)
Das kleine Eifelstädtchen Hillesheim gilt seit vielen Jahren als Krimihauptstadt Deutschlands. Hier gibt es einen eigenen Krimi-Wanderweg, mehrere Krimiverlage und Sammlungen rund um das Thema Kriminalromane. Mitten im Ort passt dazu auch das Café Sherlock. Das Café greift das Krimi-Thema auf und ist Teil der besonderen Krimi-Atmosphäre der Stadt.
Café in einer alten Zeche – Café de Wendel in Hamm
Ein Café mit besonderer Industriekulisse gibt es in Hamm. Das Café de Wendel befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Heinrich Robert. Das Café wurde im April 2024 eröffnet und verbindet Gastronomie mit der historischen Bergbaukulisse des Standorts. Seit Anfang 2025 ist das Café sogar offizieller Ort für Trauungen in Hamm. Für mehr Infos zum Café de Wendel könnt ihr hier klicken: https://cafedewendel.de/
Jungle-Bar mit Helikopter auf dem Dach – Bamboo in Ahaus
In Ahaus gibt es eine Bar mit einem außergewöhnlichen Konzept: das Bamboo. Das Lokal setzt auf Jungle-Atmosphäre. Besucher können QR-Codes scannen, mit denen sich verschiedene Elemente im Raum digital zum Leben erwecken lassen. Ein besonderer Blickfang steht außerdem auf dem Dach der Bar: ein alter Helikopter. Für mehr Infos zum Bamboo könnt ihr hier klicken: https://bamboo-ahaus.de/
Absinth-Bar Grotesque – Aachen
In der Aachener Innenstadt gibt es eine Bar, die sich einer besonderen Spirituose widmet: Absinth. Der kräftige Alkohol wird aus Kräutern wie Wermut, Anis und Fenchel hergestellt und ist nicht jedermanns Sache. Bars, die sich auf Absinth spezialisiert haben, sind in Deutschland eher selten. Eine davon ist die Absinth Bar Grotesque in Aachen.