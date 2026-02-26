Diebe klauen Bootsmotoren der DLRG

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände am Leinpfad, teilt die DLRG mit. Die gestohlenen Motoren kommen regelmäßig bei Rettungs- und Sicherungsaufgaben zum Einsatz. Der entstandene Schaden muss nun kurzfristig durch Spenden ausgeglichen werden, da die DLRG fast ausschließlich durch Spenden finanziert wird. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen verdächtige Beobachtungen rund um das DLRG-Gelände gemacht haben.