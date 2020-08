Auf den Geschmack gekommen?

Eure Herzens-Schnitten

Eure Herzens-Schnitten

Welche ist eure Herzens-Schnitte? Reicht jetzt eure Rezepte ein. New Africa/Shutterstock, Westfunk

Kennt ihr schon das Radio Mülheim-Brot – die geilste Schnitte der Stadt?

Radio Mülheim bekommt ein eigenes Brot – und ihr bestimmt die Zutaten! Zusammen mit der Bäckerei Hemmerle in Mülheim kreiert ihr die geilste Schnitte der Stadt. Welche Zutaten müssen unbedingt in das neue Brot? Was macht es zur geilsten Schnitte der Stadt? Ihr entscheidet und mit etwas Glück gewinnt ihr hier auf dieser Aktionsseite. Hinweis: Diese Aktion steht nicht im Zusammenhang mit der Herzens-Schnitte.