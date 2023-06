Die große Party in Oberhausen - Die 90er Live

Auch 2023 machen wir eine Zeitreise in die 90er mit Kuhmuster und Eurodance. Das Line-Up kann sich auch in diesem Jahre wieder sehen lassen.

26. August 2023 - Oberhausen, Freigelände Rudolf Weber-Arena

Line-Up

Das Line-Up für die große Party ließt sich wie ein Who's Who der deutschen 90er-Charts. Allein Oli P., Eifel 65, Alex Christensen, Culture Beat, Las Ketchup und Rednex bringen neun Nummer 1-Hits mit. Egal ob "Blue (Da Ba Dee)", "What is Love" oder "Bumerang" die größten Kult-Songs des Jahrzehnts gibt es live auf der Bühne.

Mit dabei sind in Oberhausen auf zwei Bühnen:

Oli.P

Blümchen

Culture Beat

Alex Christensen- Classic 90s Dance

Snap!

Haddaway

LayZee fka Mr. President

Captain Hollywood Projekt

Londonbeat

East 17

Masterboy & Beatrix Delgado





Westbam

Charly Lownoise

DJ Quicksilver

DJ Sash!

Da Hool

Niels van Gogh

Tomcraft

Aquagen

Mark Oh

Daren Bailie of the Guru Josh Project

Future Breeze

Shaun Baker