Die große Party auf Schalke - Die 90er Live

Es war die größte 90er Party der Welt. Das können wir dieses Jahr doch sicher toppen. Das Line Up kann sich in jedem Fall sehen lassen: Mit dabei sind unter anderem Maxi Jazz von Faithless, Dr. Alban, die Vengaboys, Oli.P und viele mehr.

28. März 2020 - Gelsenkirchen, VELTINS-Arena

Offizielles Aftermovie von 2019

Bevor es mit der Sause am 28. März 2020 in der VELTINS-Arena losgeht, wollen wir euch in keinem Fall das Aftermovie von der Party aus 2019 vorenthalten. Als Blümchen, David Hasselhoff, Haddaway und Co. mit über 50.000 Besuchern die Fußball-Arena rockten. 3:30 Minuten zum Genießen.