Die Flashback Megashow - Millenium-Party live im März 2025

Ursprünglich für den 7. September geplant, ist die Flashback Megashow nun auf den 29. März 2025 verschoben worden. Die Veranstalter teilen mit: "Die bisherigen Ticketverkäufe zeigen uns, dass die Nachfrage da ist, wir aber unser Ziel, die größte Millennium-Party der Welt für euch auszurichten, verpassen werden. Bisher wurden gut 20.000 Tickets verkauft, was für eine Erstauflage in der kurzen Vorverkaufsphase ein sensationeller Wert ist. Dennoch müssten wir zu diesem Zeitpunkt erhebliche Kompromisse für die Atmosphäre und bei der Umsetzung der Show eingehen, weshalb wir uns gezwungen sehen, die Veranstaltung zu verschieben, um euch 2025 ein Event zu bieten, das seinem Namen wirklich gerecht wird."

Wir präsentieren den folgenden Termin

29.03.2025 - VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

Tickets gibt es hier

Informationen zu bereits gekauften Tickets

Hier steht bereits fest: "Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für das neue Datum. Solltet ihr am neuen Termin verhindert sein, bieten wir euch die Möglichkeit einer Rückerstattung an." Weitere Informationen dazu erhalten Käuferinnen und Käufer laut Veranstalter in Kürze per E-Mail.