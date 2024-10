Die «Fantas» wollen auf neuem Album klingen wie in den 90ern

Hamburg (dpa) - Die Fantastischen Vier gehen mit ihrem mittlerweile elften Album «Long Player» zurück in die 90er Jahre. «Es macht überhaupt keinen Sinn zu versuchen, modern zu klingen, wenn man es einfach nicht ist», sagte Michael Schmidt, als Bandmitglied besser bekannt als Smudo, laut Mitteilung. Das neue Album von ihm und seinen drei Kumpanen Michael Beck (Michi), Thomas Dürr (Thomas D) und Andreas Rieke (And.Ypsilon) erscheint am 4. Oktober.

Auf dem Album beschäftigen sich die «Fantas» mit Zeit, Endlichkeit, Vergangenheit, Zukunft – und orientieren sich soundtechnisch an ihrem Klang der 90er. 16 neue Songs umfasst die Platte, an der das Hip-Hop-Quartett fünf Jahre gearbeitet hat. «Wir haben so viel weggeschmissen wie noch nie», sagte Smudo. «Aus dem, was wir weggeschmissen haben, könnte man fast noch mal ein Album machen.» Ab Dezember will die Band auf große Tour gehen.