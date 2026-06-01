Die erfrischende Mittagspause – mit Krombacher NULL KOMMA NULL vom Fass
Eure Mittagspause hat ein Upgrade verdient: Gemeinsam mit Krombacher 0,0% kommen wir direkt zu euch – mit unserer mobilen Theke, einer kleinen Auszeit vom Arbeitsalltag und einem neuen alkoholfreien Produkt zum Probieren.
Veröffentlicht: Montag, 01.06.2026 08:04
Ob Büro, Werkstatt, Praxis oder Lagerhalle – bewerbt euch jetzt und holt unser Radio-Team gemeinsam mit dem Krombacher-Team zu euch in den Betrieb.
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Ihr habt Lust auf eine besondere Mittagspause mit euren Kolleginnen und Kollegen? Dann erzählt uns, warum wir genau bei euch vorbeischauen sollen.
Mit etwas Glück stehen wir schon bald mit Krombacher 0,0% bei euch vor der Tür und bringen euch eine erfrischende Pause direkt an den Arbeitsplatz.
Die Bewerbungsphase läuft bis einschließlich 9. Juni 2026.
So seid ihr dabei
Einfach das Bewerbungsformular ausfüllen und euren Wunschort angeben. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!