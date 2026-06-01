Die erfrischende Mittagspause – mit Krombacher NULL KOMMA NULL vom Fass

Ihr habt Lust auf eine besondere Mittagspause mit euren Kolleginnen und Kollegen? Dann erzählt uns, warum wir genau bei euch vorbeischauen sollen.

Mit etwas Glück stehen wir schon bald mit Krombacher 0,0% bei euch vor der Tür und bringen euch eine erfrischende Pause direkt an den Arbeitsplatz.

Die Bewerbungsphase läuft bis einschließlich 9. Juni 2026.