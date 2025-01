Die Eagles sind zurück im Super Bowl: 55:23 gegen Commanders

Philadelphia (dpa) - Die Philadelphia Eagles stehen nach einem dominanten Sieg gegen die Washington Commanders erneut im Super Bowl. Beim 55:23 im Finale der NFC überragte Runningback Saquon Barkley mit zwei Touchdowns in den beiden ersten Angriffen der Eagles sowie einem weiteren im Schlussviertel. Sein Quarterback Jalen Hurts kam ebenfalls auf drei eigene Touchdowns. Für die Eagles ist es die zweite Teilnahme am Super Bowl in den vergangenen drei Jahren. 2023 unterlag das Team den Kansas City Chiefs. Zu diesem Duell könnte es auch am 9. Februar in New Orleans kommen. Die Chiefs, der Titelverteidiger, treffen im Finale der AFC auf die Buffalo Bills.

«Ich habe versucht es etwas runterzuspielen in meinem Kopf, aber ehrlich, das ist einmalig», sagte Barkley. «Wir wussten, dass es jeden im Team brauchen würde. Jeder hat seinen Job erledigt, so kommst du in den Super Bowl. Ich habe immer davon geträumt. Aber der Traum war nicht, dabei zu sein, sondern zu gewinnen.»

Für deutschen Profi endet die Saison ein Spiel zu früh

Für den deutschen NFL-Profi Brandon Coleman von den Commanders ist der Traum von der Super-Bowl-Teilnahme dagegen fürs Erste geplatzt. Statt wie beim Sieg gegen die Detroit Lions eine Woche zuvor Ballverluste des Gegners zu erzwingen, waren es dieses Mal die Gäste aus der US-Hauptstadt, die sich zu oft schwere Fehler erlaubten: Drei Mal kamen die Eagles durch einen Fumble der Commanders in Ballbesitz - jedes Mal kassierte Washington danach einen Touchdown. Dazu kam eine späte Interception, die die Partie vollends zugunsten der Eagles entschied und ebenfalls in einen Touchdown für Philadelphia mündete.