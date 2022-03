Die besten Grilltipps unserer Redaktion

Endlich wieder Grillen! In vielen deutschen Haushalten wird der Gas-, Elektro- oder Holzkohlegrill in den kommenden Tagen angeschmissen. Manche haben natürlich schon in diesem Jahr gegrillt. Schließlich grillen laut aktuellen Zahlen von Statista und YouGov zwei Prozent aller Deutschen jeden Tag! Wir haben uns zum Start der offiziellen Grillsaison bei Experten umgehört und präsentieren euch die besten Grillrezepte.

Gefüllte Pilze

Maik Herr von der Bergischen Grillakademie in Solingen empfiehlt: Gefüllte Pilze

Vor dem Grillen kommen die gefüllten Pilze (egal welche Sorte) in eine Knoblauch-Marinade. Wir ziehen die Stiele anschließend heraus und legen sie auf den Grill. Während des Grillens füllen wir das Loch des Stiels mit der Marinade. Zusätzlich dazu beträufeln wir die Pilze mit Kräuter, Käse und Semmelbrösel oder Paniermehl. Diese gefüllten Pilze sind wirklich ein Gedicht und gut nachzumachen.

Finger-Food-Spieß

Thorsten Brandenburg, Grillweltmeister und Inhaber vom Grill und BBQ-Blog "BBQPit.de"

Etwas was bei uns immer gut ankommt, ist ein kleiner Finger-Food-Spieß, der nennt sich Wurst-Lolli. Die Bratwurst wird längs in etwa 4 Millimeter dünne Scheiben geschnitten. Anschließend wird ein Würfel Käse - Cheddar oder Emmentaler - was man möchte, in eine Barbecue-Gewürzmischung gewälzt. Dazu eine Scheibe Bacon um den Käsewürfel herumwickeln. Das Ganze wird dann mit der Wurstscheibe umwickelt, aufgespießt und dann gegrillt.

Veggie-Patties

Maik Herr von der Bergischen Grillakademie in Solingen empfiehlt: Veggie-Patties

Kidney-Bohnen und Erbsen im Verhältnis 1:1 bereitlegen. Dann wie ein normales Fleisch-Patty auch mit Senf, Ketchup und Worchestersauce würzen. Dazu ein Ei und Parniermehl tun, damit die Konsistenz dem eines Pattys entspricht. Und dann noch ein kleines Zwiebelchen und ein bisschen Knoblauch. Das Veggie-Patty schmeckt somit deutlich besser als fertig im Supermarkt gekauft.





Nachhaltiges Grillen: Empfehlung vom Grillweltmeister

Dass man beim Grillen auch CO2 einsparen kann, feuert die Debatte um Nachhaltiges Grillen an. Grillweltmeister Thorsten Brandenburg, der 2018 mit seinem Team sogar den "World BBQ Champion"-Titel gewann, empfiehlt, mit Keramik-Grills zu arbeiten. "Die werden mit Holzkohle befeuert, aber entsprechend sparsam und nachhaltig. Durch zwei oder drei Zentimeter dicke Keramik wird viel Hitze gespeichert. Mit zwei bis drei Kilo Holzkohle kommt man dann bis zu 20 Stunden locker aus." Und auch bei der Kohle kann man nachhaltig einkaufen. Der Tipp von BBQ-Champ Brandenburg: Holzkohle aus Kokosnuss-Schalen. "Die Kokosnuss-Schale wird verkohlt und gemahlen, anschließend zu Briketts gepresst. Ein Reststoff wird produziert, benutzt und kein Baum gefällt", berichtet er.

Weitere Rezepte für euch

Wir haben auch noch weitere Rezepte für euch, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Die sind allesamt auch einfach auf eurem Grill nachzumachen.

Pulled Chicken

Ein Gaumenschmaus, der auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so daherkommt. Aber das Pulled Chicken im "Arizona Style" von Alex Wahi hat es in sich. Hier kommt das Rezept für vier Personen zum Nachmachen:

Zutaten:

4 Hähnchenfilets

4 EL Barbecue Sauce

1 Chili mittelscharf, geschnitten

1 Limette

1 TL Paprikapulver süss

2 EL Olivenöl





Für die Waffeln:

3 Eier

125g Zucker

1 Päcken Vanillezucker

125g weiche Butter

1 TL Backpulver

250g Mehl

250 ml Milch

1 Prise Salz

1. Schritt: Zuerst Eier, Zucker und den Vanillezucker mit einem Handrührgerät auf höchster Stufe verrühren.

2. Schritt: Anschließend die Butter hinzufügen und kurz mit verrühren.

3. Schritt: Zu guter Letzt Backpulver, Mehr, Milch und Salz gemeinsam hinzufügen

4. Schritt: Den Waffelteig wie gewohnt ausbacken. Falls kein Waffeleisen zur Verfügung steht, einfach "Kaffetassen-Große" Waffeln in der Pfanne ausbacken - auch mit Olivenöl verfeinerbar.

5. Schritt: Das Hähnchenfilet auf dem Grill ungefähr 25 Minuten scharf grillen und mit Limettensaft überträufeln.

6. Schritt: Anschließend das Hähnchen in eine Schüssel/Schale geben und mit zwei Gabeln auseinander zupfen.

7. Schritt: Die oben aufgeführten Zutaten dazugeben (Barbecue Sauce/Mango Chutney, Chilli mittelscharf etc.) dazugeben.

8. Schritt: Hähnchen und Zutaten miteinander vermengen, gut durchrühren.

9. Schritt: Das gezupfte und vollends marinierte Hähnchen zwischen zwei Waffelhälften legen und servieren.

Mango Chutney

Würzig, scharf und absolut lecker: das indische Mango Chutney kann für viele Gerichte zubereitet werden. Das Besondere: die gesamte Zubereitung wird auf dem Grill erledigt. Hier das Rezept:

Zutaten für vier Personen:

1 Reife Mango

1 Limette

50 ml Passierte Tomaten

50 ml Mango Saft

1 EL Zucker

1 EL Curry-Pulver

1 TL Paprika-Pulver süß

1 TL Pflanzenöl

1/2 Chilli (mittelscharf)

Salz und Pfeffer

1. Schritt: Die Mango entkernen und schälen

2. Schritt: Das Fruchtfleisch in einer Pfanne auf dem Grill zermatschen

3. Schritt: Das Sud in der Pfanne mit etwas Öl erhitzen.

4. Schritt: Die restlichen Zutaten hinzufügen und verrühren.

5. Schritt: Für ungefähr zehn Minuten bei mittlerer Stufe das Chutney erhitzen.

Schoko-Banane vom Grill

Zutaten für vier Personen:

4 Bananen

4 EL Schoko-Creme (Nutella o.ä.)

1. Schritt: Den Grill im Vorfeld schon vorheizen.

2. Schritt: Die Bananen auf den Grill legen und ca. drei bis vier Minuten von beiden Seiten grillen.

3. Schritt: Wenn die Bananen schwarz geworden sind, vom Grill nehmen.

4. Schritt: Die Bananen vorsichtig in der Mitte aufschneiden und freimachen.

5. Schritt: Mit einem Löffel die Schokocreme in die Banane träufeln. Es können auch andere Toppings wie Zimt oder Chili verwendet werden.

Autoren: Sascha Faßbender & Joachim Schultheis