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Hintereinander stehend gestapelte Absperrungen für Straßensperrungen mit zwei Lichtern.
© Pixabay (Symbolbild)
Hintereinander stehend gestapelte Absperrungen für Straßensperrungen mit zwei Lichtern.
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Dickswall wird vollgesperrt

Der Dickswall wird jetzt am Wochenende Richtung Essener Straße vollsperrt. Das hat die Stadt angekündigt. Demnach werden die endgültigen Asphaltschichten aufgebracht.

Veröffentlicht: Mittwoch, 18.03.2026 07:49

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Die Sperrung gilt von Samstag (21.03.) um 6 Uhr bis Sonntag (22.03.) um 22 Uhr zwischen Kaiserplatz und Tourainer Ring, teilt die Stadt mit. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet und mit gelben U-Schildern ausgeschildert. Parkplätze und Zufahrten sind nicht erreichbar. Bei schlechtem Wetter können sich die Arbeiten verzögern. Autofahrer sollten den Bereich komplett umfahren und deutlich mehr Zeit einplanen.

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