Dickswall wird vollgesperrt

Die Sperrung gilt von Samstag (21.03.) um 6 Uhr bis Sonntag (22.03.) um 22 Uhr zwischen Kaiserplatz und Tourainer Ring, teilt die Stadt mit. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet und mit gelben U-Schildern ausgeschildert. Parkplätze und Zufahrten sind nicht erreichbar. Bei schlechtem Wetter können sich die Arbeiten verzögern. Autofahrer sollten den Bereich komplett umfahren und deutlich mehr Zeit einplanen.