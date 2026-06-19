Diakonie Mülheim: Hitze trifft Obdachlose besonders hart

Im Gepäck haben sie derzeit Sonnencreme, Caps und nachfüllbare Wasserflaschen – alles, was bei hohen Temperaturen schnell lebensrettend sein kann. Wer jemanden sieht, dem es auf der Straße nicht gut zu gehen scheint, kann die Streetworker direkt anrufen:





0170/221 48 87

0176/977 26 737





Bei akuter Not gilt: lieber gleich den Notruf 112 wählen.





Zusätzlich hat die Teestube an der Auerstraße 49 nächste Woche (22. bis 26.06.) täglich von 8 bis 14 Uhr geöffnet – mit kostengünstigen Mahlzeiten, kostenlosem Trinkwasser, Duschmöglichkeit und Wäscheservice. Eine Krankenschwester ist vor Ort, außerdem gibt es schattige Plätze auf dem frisch sanierten Innenhof. Die angeschlossene Kleiderkammer gibt auch sommerliche Kleidung aus.