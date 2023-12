DHB-Team mit einem Neuling und vier U21-Weltmeistern zur EM

Dortmund (dpa) - Mit vier Europameistern von 2016, vier U21-Weltmeistern und einem Neuling geht Bundestrainer Alfred Gislason die Medaillen-Mission bei der Handball-EM an.

Der 64 Jahre alte Isländer nominierte 19 Spieler, mit denen er am kommenden Mittwoch bei einem Lehrgang in Frankfurt am Main in die unmittelbare Vorbereitung auf die Heim-Endrunde vom 10. bis 28. Januar startet.

«Eine richtig starke Mannschaft»

«Wir haben eine richtig starke Mannschaft beisammen, die über sehr hohe Qualität und ebensolches Selbstvertrauen verfügt sowie das herausragende deutsche Heimpublikum in ihrem Rücken weiß», sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer über den Kader.

Vom EM-Triumph vor bald acht Jahren sind noch Weltklasse-Torwart Andreas Wolff, Linksaußen Rune Dahmke, Rückraumspieler Kai Häfner und Kreisläufer Jannik Kohlbacher dabei. Aus dem U21-Team, das im vergangenen Sommer den WM-Titel holte, schafften es Torwart David Späth, die Rückraumspieler Renars Uscins und Nils Lichtlein sowie Kreisläufer Justus Fischer in das Aufgebot.

Fischer der Jüngste, Groetzki der Erfahrenste

Fischer ist mit 20 Jahren der Jüngste im DHB-Team, Rechtsaußen Patrick Groetzki mit 34 Jahren und 171 Länderspielen der Erfahrenste. Erstmals dabei ist Martin Hanne. Der 22 Jahre alte Rechtshänder vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf ist ein Kandidat für den linken Rückraum.

Bei der EM trifft die deutsche Mannschaft in der Vorrunde auf die Schweiz, Nordmazedonien und Rekord-Weltmeister Frankreich. Die ersten zwei Teams der Gruppe erreichen die Hauptrunde. «Ich freue mich auf unser Team, die Arbeit in der Vorbereitung und das Turnier selbst», sagte Gislason.