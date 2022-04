DGB warnt vor Lockerung bei Corona-Quarantäne

Nach der allgemeinen Maskenpflicht in den meisten Ländern könnten auch die strengen Quarantäne-Vorschriften fallen - so zumindest ein Vorschlag des Bundes. Die Gewerkschaften warnen vor so einem Schritt.

© Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa