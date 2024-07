DFL terminiert: Bayern gegen Bayer am Samstagabend

Frankfurt/Main (dpa) - Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Rekordmeister FC Bayern München und Titelverteidiger Bayer Leverkusen wird als Topspiel an einem Samstagabend ausgetragen. Die Partie ist am 28. September um 18.30 Uhr (Sky) und damit zur Oktoberfest-Zeit in der Münchner Arena angesetzt, wie aus der zeitgenauen Terminplanung der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervorgeht.

Eröffnet wird die Saison am 23. August mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Meister Leverkusen. Das erste Topspiel ist einen Tag später Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Die Münchner mit dem neuen Trainer Vincent Kompany eröffnen ihre Spielzeit mit einem Gastspiel beim VfL Wolfsburg an einem Sonntag (15.30 Uhr).

Die weiteren Topspiele am Samstagabend an den ersten Spieltagen sind: Leverkusen gegen RB Leipzig, Aufsteiger Holstein Kiel gegen den FC Bayern sowie Frankfurt gegen Gladbach.